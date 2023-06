Invasion de l'Ukraine - L'Otan va se doter de nouveaux plans de défense, avec 300.000 soldats

Les ministres de la Défense des 31 pays membres - ainsi que la Suède, qui a le statut d'"invité" - ont examiné vendredi les nouveaux plans régionaux établis par les autorités militaires alliées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Au sommet de Vilnius, nous prendrons des mesures pour encore renforcer notre dissuasion et notre défense. Et achever la transition fondamentale que nous avons entamée après l'occupation de la (péninsule ukrainienne de) Crimée par la Russie en 2014", a affirmé M. Stoltenberg à l'issue d'une réunion ministérielle de deux jours au siège bruxellois de l'Otan. "Pour la première fois depuis la Guerre froide, nous connectons pleinement la planification de notre défense collective avec la planification de nos forces, de nos capacités et de notre commandement et contrôle", a-t-il ajouté. "En conséquence, l'Otan disposera de plus de 300.000 soldats dans un état de préparation élevée, renforcés par d'importantes capacités aériennes et maritimes", afin de "défendre chaque centimètre de territoire allié contre toute menace", a poursuivi le secrétaire général, sans donner guère de détails. (Belga)