Invasion de l?Ukraine - Poutine proclame la fin de "l'affreux néocolonialisme"

Le chef du Kremlin prononçait un discours devant le forum économique de Saint-Pétersbourg, manifestation annuelle réduite à la portion congrue depuis l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie fin février 2022 et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. "L'affreux système néocolonial de relations internationales a cessé d'exister, tandis que l'ordre mondial multipolaire prend de l'importance", s'est félicité M. Poutine. "C'est inéluctable". M. Poutine pourfend régulièrement ce qu'il présente comme l'hégémonie américaine en politique internationale et tente de présenter l'invasion de l'Ukraine par ses troupes comme une bataille contre la décadence occidentale. Dans son discours, il a accusé les Occidentaux de refuser le dialogue avec Moscou, suggérant qu'ils pourraient en revanche être demandeurs dans l'avenir. "Et nous verrons à quel moment et de quoi nous pourrons parler avec eux", a-t-il lancé. Concernant l'économie russe, M. Poutine a admis que le deuxième trimestre de l'an dernier avait été "le plus difficile", en raison des sanctions occidentales. "Aujourd'hui nous pouvons affirmer avec confiance : la stratégie retenue à l'époque par l'Etat et les entreprises russes a marché", a-t-il ajouté. Il a également assuré qu'environ la moitié des Russes qui avaient quitté leur pays après l'invasion de l'Ukraine étaient rentrés. Le thème retenu cette année pour le forum de Saint-Pétersbourg était "Le développement souverain est le fondement d'un monde juste", a indiqué le Kremlin. L'Agence France-Presse (AFP), comme tous les représentants d'organisation ou de pays jugés "inamicaux" par la Russie, n'était pas accréditée pour ce forum.