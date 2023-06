La cyberattaque à Anvers pousse la ville à investir 84 millions d'euros plus tôt que prévu

Ces coûts ne prennent toutefois pas en considération les pertes de revenus de la ville, notamment concernant le stationnement ou les institutions culturelles et sportives. Les conséquences de l'attaque se font d'ailleurs toujours ressentir, surtout au niveau de l'accumulation des dossiers de construction. Il n'est par ailleurs pas encore clair quelles données ont été précisément saisies par les hackers et si elles comprennent des données personnelles. Après l'attaque, la ville a décidé de renforcer et d'accélérer un plan en cours d'élaboration pour améliorer sa propre cybersécurité. Le budget consacré à ce plan devrait être assuré en grande partie par la législature actuelle. Au total, le budget est de 84 millions d'euros, dont 64 millions devraient être débloqués par les autorités communales. Dans l'opposition, Groen évoque une "négligence" des autorités communales durant les années précédant l'attaque. Des audits avaient en effet démontré qu'un problème existait. Les autorités s'y étaient attardé, mais beaucoup trop lentement pour les verts. "Le budget d'investissement restant s'évapore entièrement dans la remédiation technique de l'attaque", déplore le conseiller communal Niels Staes. (Belga)