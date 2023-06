L'Allemagne prépare avec ses alliés un exercice majeur sur le flanc est de l'Otan

Il s'agit avant tout d'assurer une meilleure coordination entre alliés dans la région, a-t-il expliqué à son arrivée à une réunion des ministres de la Défense alliés au siège bruxellois de l'Otan. Une telle coordination est importante si des troupes doivent être déployées rapidement pour venir renforcer celles qui sont déjà stationnées dans les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Pologne sous la forme de quatre bataillons multinationaux et l'appellation de "présence avancée renforcée" (en jargon eFP), sous l'égide de l'Otan. Ces plans ont été discutés avec la Grande-Bretagne, le Canada, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, a ajouté M. Pistorius. L'Allemagne est, avec le Royaume-Uni et le Canada, l'une des "nations cadres" de ce dispositif de dissuasion contre toute velléité d'agression de la part de la Russie. Les États-Unis sont pour leur part présents en Pologne. La Bundeswehr (armée allemande) commande l'un de ces bataillons (ou "Battle Grroups"), celui stationné en Lituanie. Il recevra cet été le renfort d'une compagnie d'infanterie motorisée belge provenant du bataillon 12/13 de Ligne de Spa - mais il s'agira de l'escadron Bravo, caserné à Tournai, selon des sources militaires. Selon M. Pistorius, le moment précis de l'exercice n'a pas encore été déterminé. Il a mentionné une période allant de cette année au début de 2025. (Belga)