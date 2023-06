Lancement d'une campagne de sensibilisation au tri sélectif sur les routes wallonnes

Les 67 aires non concédées bordant les autoroutes wallonnes sont dès à présent équipées d'un dispositif permettant d'effectuer du tri sélectif, indique la Sofico. Concrètement, pour inciter les usagers à poser les bons gestes, des panneaux d'information didactiques seront installés, au moyen, par exemple, d'autocollants apposés au-dessus de chaque poubelle rappelant les déchets autorisés. Des visuels attireront également l'attention sur le tri en mettant en scène des personnages qui incarnent le "bon geste" : Dimi (Dimi TRIE) et Lola (Lola TRENNT). La Sofico, qui organise chaque année une campagne de sensibilisation à cette thématique, constate que ces opérations portent leurs fruits. Ainsi, en 2022, près de 800 tonnes de déchets ont été ramassées sur les autoroutes de Wallonie, soit un coût de près de 3,3 millions euros, chiffre la société wallonne. De même, le tonnage annuel relatif aux déchets collectés dans et autour des poubelles sur les aires autoroutières a diminué de près de 13% de 2017 à 2022. L'initiative est par ailleurs saluée par la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier pour qui "trop de déchets sauvages jonchent encore les abords routiers et les aires de repos autoroutières de notre Région. Lutter contre l'impunité et déployer les dispositifs de tri des déchets à la source sont des actions concrètes qui permettent d'agir sur les comportements pour un environnement et une nature préservés". (Belga)