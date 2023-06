Le chanteur d'AC/DC à Namur pour y découvrir la statue à son effigie

Cette dernière marque le souvenir du premier concert de la tournée "Back in Black", qui a eu lieu à Namur Expo le 29 juin 1980 et qui fut aussi le premier de Brian Johnson avec le groupe australien. À l'époque, 2.000 personnes avaient assisté à ce concert, voulu confidentiel. L'œuvre a été réalisée par la Marbrerie Cognaux, basée à Libramont. À l'initiative de quatre fans belges, elle a été financée par quelque 450 aficionados du groupe au travers d'un financement participatif qui a permis de récolter quelque 29.000 euros. Les noms de toutes ces personnes sont d'ailleurs gravés dans le marbre qui la constitue. En plus de la statue, c'est toute l'esplanade située face à Namur Expo qui a été renommée "Esplanade AC/DC". On y trouve également des chaises aux noms des 16 membres qui ont passé au moins deux semaines au sein d'AC/DC depuis sa création. C'est en toute discrétion que le chanteur, âgé de 75 ans, est venu découvrir tout cela vendredi, accompagné de son épouse. Arrivé vers 12h30, il a partagé ce moment avec le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés), ainsi que les instigateurs du projet et quelques chanceux. Brian Johnson a d'abord longuement contemplé sa statue, non sans humour et émotion. Il a ensuite été invité à se replonger à l'intérieur de Namur Expo, là-même où il fut pour la première fois le chanteur d'AC/DC. Il est ensuite reparti vers 14h00 pour partager un repas avec ses hôtes du jour, avant de rejoindre l'aéroport en fin de journée. (Belga)