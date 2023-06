Le pape François a quitté l'hôpital après son opération de l'abdomen

Le jésuite argentin est sorti à 08H45 en fauteuil roulant de la Polyclinique Gemelli, souriant, accueilli par une foule de fidèles et de journalistes massés à l'entrée de l'établissement. Ses déclarations se sont limitées à quelques saluts et remerciements. Le pape François a subi le 7 juin une opération de trois heures sous anesthésie générale afin de résorber des "adhérences" douloureuses sur sa paroi abdominale, conséquences de son opération du côlon en juillet 2021. Il poursuivait depuis lors sa convalescence au 10e étage du Gemelli, connu comme "l'hôpital des papes", dans la même chambre que celle utilisée à de nombreuses reprises par Jean Paul II. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin. Opéré du poumon à l'âge de 21 ans, affecté par des problèmes de hanches et de genou, François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé. (Belga)