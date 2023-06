Le taux d'inflation annuel en baisse à 6,1% dans la zone euro

Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,0%), en Belgique (2,7%), au Danemark et en Espagne (2,9% chacun). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (21,9%), en Pologne et en Tchéquie (12,5% chacun?). En mai les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'alimentation, de l'alcool, du tabac (+2,54 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,15 pp), des biens industriels hors énergie (+1,51 pp) et de l'énergie (-0,09 pp). (Belga)