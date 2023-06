Le trafic fluvial devrait pouvoir reprendre dans quatre semaines à Ronquières

Samedi 3 juin après-midi, un câble de la porte du bac n°1 du plan incliné de Ronquières avait cédé et un bateau transportant du blé s'y est retrouvé bloqué, causant l'interruption du trafic fluvial à cet endroit. Depuis, les équipes du SPW sont mobilisées afin de normaliser la situation. Le chantier est particulier, le bac n°2 étant actuellement indisponible car en travaux. "A la suite de l'incident sur le bac n°1, nous avons revu le calendrier des travaux en cours sur le bac n°2. Celui-ci sera remis en exploitation plus vite que prévu tout en veillant à assurer la sécurité de l'ouvrage et des usagers", explique vendredi le SPW Mobilité et Infrastructures. Les travaux de grande envergure menés sur le bac n°2 devraient en effet être bientôt terminés. Les équipes du SPW sont ainsi d'abord intervenues au niveau de la structure de génie civil avec l'objectif de consolider l'ensemble. Cette partie étant achevée, l'intervention porte désormais au niveau de la partie mécanique. Le site du plan incliné de Ronquières nécessite du matériel très particulier et adapté, d'après le SPW, qui a eu recours à trois grues et à une poutrelle de 22 mètres pour intervenir sur les portes et les replacer dans leur enclave. (Belga)