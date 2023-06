Les noms des deux entités issues de la scission de Solvay sont Solvay et Syensqo

"Solvay bénéficie d'un héritage de 160 ans qui sera transmis aux générations à venir (...). Solvay fournira des solutions essentielles en matière de construction, de santé, de mobilité et de nutrition, qui répondent aux besoins fondamentaux de l'humanité. L'entreprise créera en effet des solutions indispensables à la vie quotidienne des gens tandis que Syensqo sera une entreprise d'explorateurs qui inaugurera des percées pour faire avancer le progrès", a commenté Ilham Kadri, CEO de Solvay. En 2022, Solvay (EssentialCo) a présenté un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros et un Ebtida sous-jacent (bénéfice avant intérêts, impôts et déductions de valeur) de 1,3 milliard d'euros. Syensqo (SpecialtyCo) a conclu l'exercice sur un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros et un Ebitda sous-jacent de 1,9 milliard d'euros. Le processus de scission, annoncé il y a plus d'un an, se terminera après l'assemblée générale extraordinaire prévue en décembre. (Belga)