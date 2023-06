Les sauveteurs du littoral sensibilisent aux dangers potentiels de la mer du Nord

Avec le début de l'été, les sauveteurs souhaitent à nouveau sensibiliser les Belges aux dangers de la baignade en mer du Nord. A partir de samedi, il y aura au moins un poste de secours dans chaque commune du littoral. Malgré la présence des sauveteurs, un plongeon doit toujours être accompagné de précautions. "La mer n'est pas une piscine", souligne An Beun. "Nous le répétons constamment, mais c'est la vérité. Beaucoup de gens pensent à tort que la baignade à la Côte belge est sans danger." "Même les nageurs expérimentés peuvent rencontrer des problèmes en mer du Nord. Elle est imprévisible, il peut y avoir un fort courant et sa température est plus basse que celle d'une piscine", poursuit la secrétaire générale. "Nous voulons que les gens puissent s'amuser, mais avec une certaine prudence." Une démonstration de sauvetage a également eu lieu vendredi avec le présentateur et acteur flamand Tom Waes. Cet évènement s'est tenu dans le cadre du lancement de la campagne de prévention "Surviving in Belgium", mise en place par la compagnie d'assurance AXA. A travers cette opération, des experts expliquent comment faire face à différents dangers potentiels, dont celui que représente la mer du Nord. (Belga)