Les voitures électriques d'occasion ne rencontrent pas un franc succès

Ce type de motorisation n'est donc pas encore près de supplanter les véhicules à moteurs thermiques, en raison d'une offre limitée, de prix élevés et d'une incertitude autour de la fiabilité de la batterie, estime-t-on chez AutoScout24. Les véhicules électriques et hybrides ne représentaient respectivement que 2,5 et 6% des recherches effectuées sur la plate-forme. Ces pourcentages sont en ligne avec ceux des immatriculations, soit 1,5 (électrique) et 5,7% (plug-in/hybride) de parts de marché. Le diesel reste encore fort demandé en seconde main, avec 36,5% des immatriculations sur les cinq premiers mois de l'année, contre près de 40% par rapport à la même période en 2022. C'est surtout au sein du segment des véhicules de 5 à 14 ans que cette motorisation est la plus populaire, avec plus de la moitié des immatriculations. Cette catégorie d'âge correspond aussi à un pic des immatriculations de ce type de véhicule lorsque le diesel était encouragé par les autorités. (Belga)