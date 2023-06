Météo - Un week-end estival avant une semaine où le temps sera plus instable

Samedi, il fera également assez ensoleillé mais avec graduellement davantage de champs nuageux et un risque d'une averse locale. Les températures maximales iront de 22 à 29°C. Dimanche, le soleil sera voilé, avant que le risque d'averses orageuses n'augmente par le sud-ouest. Le mercure grimpera jusqu'à 24 à 32°C. Lundi, quelques averses pourront encore traîner sur le sud-est. Ailleurs, le temps sera plus sec bien que le risque de quelques averses (orageuses) ne peut être écarté en cours d'après-midi ou en soirée. Les maxima seront compris entre 22°C à la mer et 28°C en Campine. Mardi, le temps sera instable avec des éclaircies, des averses et des orages. Les maxima varieront de 21°C à la mer à 26 ou 27°C dans le nord-est. En seconde partie de semaine prochaine, le temps restera variable. Il faudra donc composer avec des périodes sèches avec des éclaircies, mais aussi des épisodes d'averses, parfois orageuses, dont le timing reste à affiner. Les maxima se situeront entre 21 et localement 27°C. Dans le centre, les valeurs seront proches de 25°C. (Belga)