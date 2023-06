Nissan confirme le prochain départ de son numéro deux, Ashwani Gupta

Nissan n'a pas précisé les raisons de son départ, se contentant de dire que M. Gupta allait "poursuivre d'autres opportunités". Ayant rejoint Nissan à son poste actuel en décembre 2019, M. Gupta "a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'exécution" du plan de transformation et de redressement du groupe Nissan Next, lancé en 2020 et qui s'est achevé cette année, a salué le constructeur. Agé de 52 ans, M. Gupta rêvait de devenir un jour numéro un de Nissan, "mais il a compris" que c'était impossible dans ce groupe toujours traumatisé par l'ère Carlos Ghosn, avait confié jeudi à l'AFP une source proche du dossier. M. Gupta était arrivé chez Nissan simultanément à la nomination du Japonais Makoto Uchida comme directeur général. Le groupe était alors encore secoué par l'affaire Carlos Ghosn, le grand patron franco-brésilien-libanais de l'alliance Renault-Nissan arrêté fin 2018 au Japon pour des malversations financières présumées et qui a fui fin 2019 au Liban. A l'aise en public, notamment devant les médias, analystes et investisseurs étrangers, M. Gupta faisait de l'ombre au plus discret M. Uchida en se comportant parfois comme le véritable numéro un du groupe. Il y avait une "compétition" entre les deux hommes, avait admis jeudi la source interrogée par l'AFP. Selon le Financial Times, leurs relations étaient à couteaux tirés et M. Uchida et d'autres responsables du groupe auraient cherché des moyens de pression pour pousser M. Gupta vers la sortie. Le directeur opérationnel aurait été visé par plusieurs plaintes en interne, selon le Financial Times. (Belga)