Nouveau procès contre Donald Trump pour diffamation début 2024

Peu après la condamnation, en mai dernier, de Donald Trump à verser des millions de dollars de dommages et intérêts pour violences sexuelles et diffamation, l'écrivaine avait annoncé qu'elle engagerait à nouveau une action en justice contre l'ex-président en raison des insultes qu'il lui avait lancées sur CNN le lendemain du verdict. Le 9 mai, un jury de neuf citoyens de New York avait estimé à l'unanimité que le milliardaire avait agressé sexuellement E. Jean Carroll, qui l'accuse de l'avoir violée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe à New York en 1996. Donald Trump (77 ans) avait également été condamné à verser quelque cinq millions de dollars (environ 4,6 millions d'euros) à l'écrivaine, aujourd'hui âgée de 79 ans, pour diffamation. Il avait fait appel du verdict. Le lendemain du prononcé de cette décision, l'ancien président avait de nouveau démenti les affirmations de Mme Carroll. "Elle est tarée", avait notamment lancé le candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle 2024, sur le plateau de CNN. Devant des spectateurs acquis à sa cause, il avait répété qu'il ne connaissait pas l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle, fustigeant à nouveau "une histoire inventée de toutes pièces". (Belga)