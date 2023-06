Préavis de grève et d'action adressé au groupe industriel Heidelberg

Lors des négociations sectorielles en cours, les syndicats ont réclamé l'octroi de la prime maximale de 750 euros pour le pouvoir d'achat. Validé en mars 2023 par le gouvernement fédéral, un nouveau dispositif permet aux entreprises belges qui ont réalisé de bons résultats en 2022 d'accorder, dès ce 1er juin, une prime de pouvoir d'achat de 500 à 750 euros à leurs travailleurs. "Alors que d'autres groupes industriels acceptent d'octroyer la prime maximale de 750 euros, la direction de Heidelberg s'obstine à vouloir la limiter à 500 euros. Avec les plantureux bénéfices que ses activités génèrent, c'est scandaleux", explique à Belga le secrétaire fédéral Brahim Hilami, pour la centrale générale FGTB. Un préavis de grève et d'actions courant jusqu'au 29 septembre 2023 a été adressé jeudi soir à la direction du groupe Heidelberg. La société Sagrex, spécialisée dans la production et la commercialisation de granulats est visée par le mouvement de protestation, tout comme le producteur et vendeur de ciments CBR. "Dans un deuxième temps, le mouvement pourrait s'étendre à Inter-Beton", prévient le représentant de la FGTB. Le groupe Heidelberg est leader sur le marché du ciment, des granulats et du béton en Belgique et aux Pays-Bas. Il emploie quelque 2.200 travailleurs sur 86 sites répartis dans les deux pays. (Belga)