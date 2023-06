Rappel d'un gratin dauphinois de la marque Monique Ranou pour un allergène non mentionné

Le produit concerné porte une date de péremption au 31 mars 2026 et affiche le numéro de lot 2362 L: M2H074 A11. Il a été vendu entre le 20 avril et le 14 juin 2023 dans tous les magasins Intermarché. Les personnes allergiques ou intolérantes au blé et/ou aux œufs sont invitées à ne pas consommer ce produit et à le ramener au point de vente. Les consommateurs non-allergiques peuvent le consommer sans risque. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse aude.bouffioux@mestdagh.be ou via le numéro 494.51.75.41. (Belga)