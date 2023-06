Roche: feu vert aux États-Unis à un anticancereux contre une forme agressive de lymphome

Appelé Columvi, ce traitement est destiné à soigner les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, indique le groupe suisse dans un communiqué. L'agence américaine des médicaments, la Food and drug administration (FDA) a approuvé cet anticorps bispécifique activant les lymphocytes T pour les patients adultes au terme d'une procédure d'homologation accélérée, précise Roche. Il sera disponible dans les prochaines semaines. Ce traitement est destiné aux patients qui ont déjà reçu deux lignes de traitement ou plus pour cette forme fréquente de cancer du sang, mais qui ont fait une rechute ou ne parviennent pas à être soignés avec les traitements existants. Si de nombreux patients réagissent bien aux traitements déjà disponibles, jusqu'à 40% d'entre eux rechutent ou sont réfractaires aux traitements, les options étant alors limitées et leur survie courte, explique le laboratoire suisse. Quelque 160.000 personnes sont diagnostiquées chaque année dans le monde avec cette forme de cancer, souligne Roche, le numéro un mondial de l'oncologie. (Belga)