Rode Duivels - Tedesco sans De Bruyne et Onana contre l'Autriche: "L'équipe doit compenser leur absence"

Avec deux victoires en déplacement, en Suède en qualifications et en Allemagne pour un amical, Tedesco était devenu le premier sélectionneur belge à remporter ses deux premières sorties depuis René Vandereycken en 2006. Par rapport au précédent rassemblement, il doit se passer notamment de Leandro Trossard, Zeno Debast, Roméo Lavia, Amadou Onana et Kevin De Bruyne. Les deux derniers cités avaient été titularisés ensemble dans l'entrejeu, avec succès, lors des deux matchs du mois de mars. "Tout le monde sait à quel point ils sont importants pour nous", a confié Tedesco vendredi en conférence de presse. "Kevin est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais vous n'allez pas m'entendre me plaindre, car nos autres joueurs sont également très bons. Je n'ai donc pas besoin de trouver des excuses. Nous disposons d'un bon groupe et nous allons y arriver. Toute l'équipe doit compenser l'absence de Kevin. Onana a une certaine force et une certaine structure. Nous devrons compenser cela aussi. Et ça aussi, ce n'est pas l'affaire d'un seul joueur." (Belga)