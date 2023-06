Schild & Vrienden - Pas de pourvoi en cassation contre la demande de récusation rejetée de J. Van Puymbroeck

Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête après un reportage diffusé par la VRT le 5 septembre 2018, divulguant des conversations racistes, sexistes et antisémites de Schild & Vrienden, un mouvement de jeunesse nationaliste flamand fondé par Dries Van Langenhove. En juin 2019, le désormais ex-député d'extrême droite avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. Le 2 mai, le tribunal a introduit le dossier et confirmé son souhait que l'affaire soit entendue le 12 septembre. Jihad Van Puymbroeck n'était pas d'accord avec la date, ayant prévu de se marier à l'étranger au même moment. "Il n'est pas possible de faire une exception pour chaque partie", avait répondu le président. Quelques jours plus tard, Me Abderrahim Lahlali avait déposé une demande de récusation contre le président du tribunal correctionnel de Gand. Ce dernier a décidé de ne pas se retirer de l'affaire, obligeant la cour d'appel de Gand à statuer sur la demande de récusation. Début juin, la cour avait déclaré la demande de récusation du président du tribunal non fondée, ce qui permettra donc à l'affaire d'être plaidée le 12 septembre prochain, si aucun autre problème de procédure ne se pose d'ici là. (Belga)