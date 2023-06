TC Verviers - Cinq ans requis pour des parents poursuivis pour traitements inhumains et dégradants

Lors de l'audience, les parents de cinq enfants, écroués depuis mars, ont aussi reconnu que le père fournissait du cannabis à toute la famille. Les faits ont été découverts en février dernier, après une plainte déposée par le petit copain de la fille. Lors d'une visite domiciliaire, la police a découvert une maison dans un état déplorable, qui ressemblait à une déchetterie. Dans leurs auditions, les enfants ont fait état de coups mais aussi de privation arbitraire de liberté, de manque de soins, de privations de nourriture, etc. Au cours de l'audience, les parents ont reconnu qu'une gifle avait été portée à leur fille. "Nos clients venaient de découvrir sur les réseaux sociaux une vidéo de leur fille se masturbant de manière à obtenir de la drogue gratuitement", expliquent les avocats de la défense. Le garçon affirme, lui, avoir été placé dans une cage de chien en guise de punition. Des faits reconnus par les parents. Ils expliquent que leur fils avait volé dans un magasin. "Mon comportement n'était pas le bon, mais il fallait une sanction", explique le père, qui conteste les privations de nourriture et de soins. Pour le parquet, les préventions sont établies à l'encontre des parents. Il réclame une peine de cinq ans de prison. Du côté de la défense, on conteste certaines préventions dont la séquestration et la privation de nourriture. On réclame des peines de probation de manière à assurer un suivi de la famille. Jugement le 30 juin prochain. (Belga)