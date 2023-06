Tour de Belgique - Mathieu van der Poel aborde l'étape reine avec "de bonnes sensations"

"J'ai de bonnes sensations physiquement et je les emmènerai avec moi demain. J'ai pris un très gros départ, mais la deuxième partie était venteuse. J'ai quand même économisé de l'énergie, mais apparemment trois autres coureurs ont fait mieux. J'aurais aimé être parmi les meilleurs, mais j'ai dû leur concéder quelques secondes, ce qui est un bémol". Samedi suivra l'étape reine, aux contours de classique ardennaise, autour de Durbuy. "Il y a quelques coureurs qui veulent et peuvent gagner cette course par étapes. Notre équipe doit bien réfléchir à la tactique. La chaleur sera un facteur déterminant. La journée sera difficile, c'est un fait. Je m'attends à une course ouverte. Je me battrai à fond pour le maillot de leader et suis heureux d'avoir pris quelques secondes d'avance sur les autres". (Belga)