Tour de Suisse - La 6e étape raccourcie après l'effondrement d'un pan de montagne

"Le trajet par le col de l'Albula ne peut pas être emprunté", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Le départ de Coire, qui se trouvait sur le parcours initial après 66 km, aura lieu à 12h30. L'arrivée reste située à Oberwil-Lieli. La 6e étape du Tour de Suisse devait être la plus longue avec ses 215,3 km. Elle en fera 148,6 km, avec les ascensions du Kerenzerberg (3e catégorie, 4,8 km à 3,9%) et de l'Islisberg (3e catégorie, 1,4 km à 8,7%), dont le sommet est situé à 9 km de l'arrivée. L'éboulement s'est produit jeudi entre 23h00 et minuit. Le village de Brienz avait été évacué mi-mai par crainte d'un éboulement sur ses hauteurs. "Selon les premières constatations, une grande partie de l'Insel (le pan de montagne, NDLR) s'est effondrée très rapidement. Il n'y a aucune indication de dommages dans le village. Les masses rocheuses se sont arrêtées juste avant lui", ont indiqué les autorités locales vendredi matin. (Belga)