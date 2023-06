Un "cobot" réalisé par des étudiants sur les lignes de production de L'Oréal

Réalisé sur base d'un cahier des charges établi par L'Oréal, ce "cobot" se distingue d'un robot traditionnel par sa capacité à collaborer et cohabiter en toute sécurité avec des travailleurs humains. "Nous avons rédigé ce cahier des charges de la même façon que pour l'ensemble de nos fournisseurs, avec des pré-requis et un objectif à atteindre qui sont définis par les standards L'Oréal. L'idée est de confronter les étudiants aux impératifs d'un grand groupe industriel, notamment en termes de sécurité et de performance. Cela leur permet également de voir l'utilité de leurs cours et de mettre leur apprentissage en perspective", explique Philippe Tavernier, ingénieur de production chez L'Oréal. Ce partenariat entre l'Henallux et L'Oréal est également l'occasion pour l'usine libramontoise de séduire de futures recrues potentielles. "Nous ne pourrons jamais nous passer de techniciens de maintenance pour faire tourner nos lignes de productions. Or, que ce soit dans notre secteur ou dans d'autres entreprises, le recrutement de techniciens est un véritable casse-tête. Il existe bien plus d'offres que de candidats", explique Michel Deremiens, responsable d'une équipe technique chez L'Oréal. "Depuis plusieurs années, l'école reçoit 2 à 3 fois plus d'offres d'emploi de la part de ses partenaires qu'il n'y a d'étudiants", poursuit Aurélien Scailteur, coordinateur de la section Électromécanique à l'Hénallux. "Cette pénurie et la polyvalence de nos diplômés ont un avantage : ils peuvent choisir leur métier." (Belga)