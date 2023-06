Un code de déontologie pour ministres et collaborateurs de cabinet en préparation

Les collaborateurs des cabinets seront soumis au même code de déontologie que celui qui s'applique déjà aux mandataires publics. Ils doivent ainsi s'abstenir de préjugés et stéréotypes et se garder de toute violence physique, morale ou verbale, ou de faire preuve d'un comportement sexiste. Les cadeaux sont également proscrits et, en cas de conflits d'intérêts, il est requis de se mettre en retrait. Selon la ministre, l'adoption de ce code de déontologie est un "instrument important" pour restaurer la confiance dans la politique. Par une circulaire du Premier ministre, Alexander De Croo, qui a reçu vendredi le feu vert du conseil des ministres, les membres du gouvernement tomberont également sous ce code. (Belga)