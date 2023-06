Un hôpital carolo ferme son service de gardes psychiatriques la nuit et le week-end

Les gardes au sein du service sont devenues au fil des années de plus en plus difficiles à organiser, selon le porte-parole, avec deux tiers des médecins âgés de plus de 55 ans et la difficulté persistante d'en recruter de nouveaux pour les épauler. A l'origine, ce service de gardes était financé par les autorités fédérales, selon l'ISPCC. Depuis plusieurs années, ce n'était toutefois plus le cas. L'intercommunale en assurait donc la charge financière, pour un coût annuel de quelque 500.000 euros. L'hôpital Vincent Van Gogh était l'un des derniers du pays à assurer des gardes psychiatriques la nuit et le week-end. "Au sein de l'ISPPC, on pense que ce type de services est nécessaire mais les options prises au niveau fédéral ne permettent pas d'en assumer la charge", estime le porte-parole. A partir du 1er juillet, les patients présentant des difficultés psychiatriques devront se diriger la nuit et le week-end vers un service d'urgences classiques des hôpitaux de l'ISPPC. En cas de besoin, des médecins psychiatres pourront être appelés. (Belga)