Une personne inculpée dans le dossier des faux papiers à Colfontaine

(Belga) Sept employés communaux du service "population" de Colfontaine ont été interpellés mercredi dans le cadre d'une perquisition menée par la police judiciaire fédérale (PJF) au service populaire de la commune boraine. Le dossier trouve son origine dans une dénonciation des SPF Intérieur et Affaires étrangères qui ont constaté des irrégularités dans une quinzaine de dossiers d'étrangers et plus précisément dans le cadre de délivrance de documents d'identité et de passeports.