USA: rebond de la confiance des consommateurs en juin, au plus haut depuis quatre mois

L'indice mesurant cette confiance a augmenté de 7,9% par rapport à mai, pour s'établir à 63,9 points, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi. C'est supérieur aux attentes des analystes, qui voyaient l'indice à 60,2 points, selon le consensus de Briefing.com. "Les perspectives économiques ont bondi de 28% à court terme et de 14% à long terme", a détaillé Joanna Hsu, directrice de l'enquête, citée dans le communiqué. "Le sentiment est maintenant supérieur de 28% au plus bas historique d'il y a un an et pourrait reprendre sa trajectoire ascendante", a-t-elle ajouté. L'économiste précise néanmoins que le niveau de confiance "reste faible par rapport aux normes historiques, car les attentes en matière de revenus ont baissé". "Une majorité de consommateurs s'attendent toujours à des difficultés économiques au cours de la prochaine année", a-t-elle ajouté. (Belga)