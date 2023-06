WTA Rosmalen - Yanina Wickmayer et Greet Minnen éliminées en demi-finale du double

Minnen et Wickmayer ont remporté ensemble trois tournois sur le circuit ITF cette année, à Altenkirchen, Trnava et Croissy-Beaubourg, trois tournois W60. Wickmayer avait ajouté à son palmarès aussi des victoires au W40 de Porto et, la semaine dernière, au W100 de Surbiton. L'autre demi-finale oppose la paire formée par la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich à celle composée des Slovaques Viktoria Hruncakova et Tereza Mihalikova. Minnen, 120e joueuse mondiale, avait été éliminée au deuxième tour du simple. (Belga)