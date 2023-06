BNXT League - Niels Van Den Eynde quitte Liège pour Malines, Joppe Mennes rejoint Ostende

Van Den Eynde (1m80), 22 ans, connaîtra à Malines un troisième club de première division, après Anvers et Liège. Avec les Liégeois, il tournait, lors de la saison écoulée, à une moyenne de 13 points et 4 assist en 22 minutes. Il devra remplacer, chez les Kangoeroes, Jo Van Buggenhout. Mennes (1m96), 20 ans, quitte également Malines pour rejoindre le champion de Belgique, Ostende. Il tournait à 4 points et 2 rebonds en 15 minutes de jeu. (Belga)