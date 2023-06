Coupe du monde d'escalade - Lorenzi, Collin, Van Duysen et Caulier éliminés en qualifications en vitesse à Innsbruck

Chez les messieurs, Simon Lorenzi (40e), Nicolas Collin (46e) et Hannes Van Duysen (47e) ont terminé hors des 26 places qualificatives pour la demi-finale. Seule Belge en lice chez les dames, Chloé Caulier a terminé 44e. Vendredi, Nicolas Collin et Simon Lorenzi étaient parvenus à atteindre la finale de l'épreuve de bloc. Ils y avaient terminé respectivement 5e et 6e. Hannes Van Duysen avait atteint les demi-finales et terminé à la 13e place. Chez les dames, Chloé Caulier (47e), Lucie Delcoigne (55e) et Lucie Watillon (90e, non partante) n'avaient pas passé les qualifications. (Belga)