De nouveaux aménagements publics voient le jour dans le quartier de Bavière à Liège

"Il fallait procéder à ce changement parce que le quartier vieillit. Il n'était plus assez agréable pour les habitants et on voit que tout le monde adopte ces aménagements", a expliqué à l'agence Belga le bourgmestre de Liège Willy Demeyer. "C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de tout ce que la ville de Liège essaie de faire dans différents quartiers, à savoir avoir des quartiers vivables, arborés, avec des espaces publics agréables." Ces aménagements entourent désormais le nouveau bâtiment du pôle des savoirs "B3", qui sera lui inauguré mercredi prochain. Un financement de 30 millions d'euros a été nécessaire. La ville de Liège a pu compter sur le soutien de l'Union européenne, de la Région wallonne et de la province. "Nous avons un financement qui vient de 50% de la Wallonie, de 40% du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), et 10% pour la province et la Ville de Liège," détaille le bourgmestre de la cité ardente. D'autres projets sont actuellement sur la table. "On attend encore ici une nouvelle école, un nouveau centre sportif et nous discutons de la manière dont l'entrée sera réhabilitée," annonce Willy Demeyer. (Belga)