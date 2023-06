Décès de Davide Rebellin - Mort du cycliste Davide Rebellin en 2022: un routier arrêté en Allemagne

L'homme, salarié d'une entreprise de Recke, près de Münster (nord), avait percuté Davide Rebellin le 30 novembre 2022 sur la commune de Montebello Vicentino, en Vénétie (nord-est). Le poids lourd ne s'était pas arrêté. Davide Rebellin, 51 ans, était mort sur le coup. Le chauffeur a été arrêté jeudi et placé en détention provisoire à Münster en attente de la décision de la justice allemande sur sa remise aux autorités italiennes. Il est poursuivi pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a indiqué le parquet dans un communiqué. "Le décès de Rebellin est imputable exclusivement à une conjonction de manquements de la part du suspect dans la conduite de son poids lourd dans les instants précédant l'impact", a écrit le magistrat en charge de l'enquête préliminaire. Les enquêteurs ont identifié le chauffeur grâce aux caméras de surveillance installées à proximité du lieu de l'accident. Les investigations ont permis d'établir que les points de contact présumés du vélo et de la victime sur le camion ont été nettoyés au moyen d'un "détergent concentré". Vainqueur de classiques à sept reprises dans sa carrière (Liège-Bastogne-Liège, trois fois la Flèche wallonne, l'Amstel Gold Race, la Clasica San Sebastian et Championnat de Zurich), dont un retentissant triplé dans les Ardennes en 2004, Davide Rebellin a fait partie des meilleurs spécialistes des courses d'un jour de sa génération. Mais il avait été contrôlé positif à l'EPO plusieurs mois après les JO de Pékin en 2008 et condamné définitivement à deux ans de suspension, perdant de fait sa médaille d'argent olympique. (Belga)