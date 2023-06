Deux suspects de l'attaque à main armée d'un camion à Elversele placés sous mandat d'arrêt

Le braquage au cours duquel des coups de feu avaient été tirés a été commis aux alentours de 05h00 du matin, vendredi, à Elversele, une localité située entre les communes de Termonde et de Saint-Nicolas. Deux personnes avaient été interpellées et entendues dans le cadre de cette attaque qui serait liée au milieu de la drogue, selon le parquet. Il s'agit du chauffeur et du passager du camion, mais le parquet n'a pas pu le confirmer. Il n'a pas non plus révélé les chefs d'inculpation pour lesquels ces personnes ont été arrêtées. Des impacts de balles ont été trouvés dans le pare-brise du camion. Les enquêteurs tentent toujours de savoir qui a tenté de voler le camion, qui a tiré et d'où provenait la drogue. Le parquet ne souhaite pas communiquer davantage pour le moment. (Belga)