Diables Rouges - Les Diables Rouges doivent poursuivre leur reconstruction contre l'Autriche

Pour le premier match sur le sol belge de Domenico Tedesco, les tribunes du Roi Baudouin seront pleines et la fédération a mis les petits plats dans les grands, avec notamment un tour d'adieu d'Eden Hazard au public belge et la célébration de la 100e sélection de Thibaut Courtois. Arrivé après l'échec de la Coupe du monde 2022, le nouveau sélectionneur national Domenico Tedesco a séduit pour ses deux premiers matchs à la tête des Diables, avec une large victoire pour son premier match officiel en Suède (0-3) et la première victoire des Diables sur la Mannschaft depuis 1954, en amical (2-3). Tedesco a amené de la jeunesse dans l''équipe, titularisant Faes, Lukebakio ou Mangala, mais s'appuyant tout de même sur les cadres de la "génération dorée", à l'image des quatre buts en deux matchs de Lukaku. Il faudra toutefois se méfier de l'Autriche, qui est en bonne forme depuis que Ralf Rangnick est devenu son sélectionneur. "Das Team" a commencé les qualifications en battant l'Azerbaïdjan et l'Estonie, des victoires contre des équipes modestes mais qui ont permis de prendre la tête du groupe F, avec un match de plus que les Diables. Les deux équipes doivent faire face à des absences de taille. Le nouveau joueur du Bayern Konrad Laimer, le Lensois Kevin Danso ou le gardien Heinz Lindnar manqueront à Rangnick. Côté belge, le tandem De Bruyne-Onana, qui avait brillé face à l'Allemagne et la Suède, est également indisponible. Des absences que "l'équipe doit compenser" pour Domenico Tedesco, qui devra aussi se passer de Leandro Trossard, Zeno Debast et Roméo Lavia. (Belga)