Diables Rouges - Les Diables Rouges tenus en échec par l'Autriche à domicile

Les Autrichiens ont pris un départ en trombe et se sont approchés à plusieurs reprises du but belge, sans inquiéter toutefois Thibaut Courtois. Après un début laborieux, les Diables ressortaient mieux, mais ils ont alors subi l'ouverture du score sur un corner de Patrick Wimmer, quand Michael Gregoritsch, totalement démarqué.à l'autre bout du rectangle, a décoché une frappe que Mangala a déviée dans son but (22e, 0-1). Comme la ligne médiane éprouvait du mal à donner des impulsions offensives, la réplique de la Belgique a tardé. Néanmoins, sur une passe de Youri Tielemans, Dodi Lukebakio a hérité d'une grosse occasion: après avoir éliminé David Alaba et profité de l'espace entre Philipp Lienhart et Stefan Posch, l'attaquant a tiré juste à côté (41e). Les Diables ont bien démarré la seconde période, mais ils devaient se montrer plus tranchants. Idéalement servi aux seize mètres par Lukebakio, Lukaku a marqué son d'une frappe puissante (61e, 1-1). Le match était toujours ouvert avec des occasions pour Marcel Sabitzer (67e) et Posch dont la volée a été repoussée par Courtois (68e). Côté belge, une bombe de Johan Bakayoko (72e), une frappe de Yannick Carrasco (75e) et un tir sur la transversale de Tielemans (90e+4) ont fait monter la pression mais Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil et Mike Trésor n'ont pas fêté leur première apparition "diabolique" par une victoire. (Belga)