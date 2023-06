Euro de basket dames - Aucun calcul contre l'Italie, Rachid Meziane estime important de rester dans la dynamique

"Les joueuses étaient très sérieuses, à l'écoute, disciplinées et déterminées", a remarqué le sélectionneur français des Belgian Cats, Rachid Meziane samedi après-midi à l'entraînement. "On a fait ce qu'il faut pour rester en rythme et bien focus. Il est important de rester dans la dynamique." Mathématiquement rien n'est encore acté, même si les Belges ont été convaincantes sur les deux premiers matches. Un succès face à l'Italie dimanche ou une défaite de moins de 23 points couplée avec une victoire tchèque sur Israël ensuite offrira la première place du groupe aux Belges. "Pour la garantir, il faut gagner pour ne pas être dépendant du match suivant. On ne fera aucun calcul", assure Rachid Meziane. "On veut gagner pour accumuler de la confiance, aller directement en quarts et bénéficier d'un jour de repos supplémentaire." La Belgique aurait en effet trois jours - dont le transfert vers Ljubljana mardi - avant un quart jeudi dans la capitale slovène. "L'Italie est un adversaire qui va nous proposer un jeu différent par rapport aux Tchèques ou Israël. Elle défend plus. C'est un bon exercice pour nous. Elles ont quelques joueuses intéressantes qui évoluent en EuroCoupe ou en Euroligue et une joueuse phare Cecilia Zandalasini (auteur de 33 points lors de la victoire contre Israël 68-88, ndlr). C'est une joueuse polyvalente qui sait faire beaucoup de choses. Maintenant, elle peut mettre 30 points, si les autres joueuses ne scorent pas et que l'on gagne, on ne va pas faire une fixation sur une joueuse. On aborde l'adversaire dans sa globalité." (Belga)