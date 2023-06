Euro de basket dames - Kyara Linskens en pleine confiance acquise à Montpellier: "j'ai pris ça avec moi ici"

Les Belgian Cats veulent gagner pour "emmagasiner encore plus de confiance", a exigé Rachid Meziane face à une formation italienne qui a manqué son début d'Euro, mais déjà revanchardes contre Israël et qui va tout donner contre les Belges. La Belgique est elle bien lancée et dispose de "beaucoup d'options dans son jeu", a souligné Kyara Linskens à la sortie d'un entraînement "sérieux et discipliné" samedi, a souligné le sélectionneur des Belgian Cats. "On se sent super bien avec nos deux premiers succès, convaincants en plus, mais on reste concentrées et très motivées pour la suite contre l'Italie. Notre seul objectif est de gagner pour aller directement en quarts", a expliqué Kyara Linskens, 26 ans, 116 sélections internationales qui sort d'une belle saison en France à Montpellier avec Julie Vanloo. Leur entente est d'ailleurs parfaite comme celle entre Julie Allemand et Emma Meesseman. "C'est un point fort quand l'axe meneuse-poste 5 est efficace", a reconnu l'intérieure ostendaise. "On dispose de beaucoup d'options dans notre équipe, on joue bien ensemble et on se trouve facilement. Ce sont nos points forts. J'ai passé une belle saison à Montpellier avec le coach (Valery Demory, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats à qui Rachid Meziane a succédé en février dernier, ndlr) et Julie. J'ai fait le plein de confiance que j'ai pris avec moi pour cet Euro." Blessée au coude face à l'Espagne en stage à Cordoue en préparation, Kyara Linskens avait rechuté contre Israël, mais sans dommage. "C'est un gros hématome, mais ce n'est pas grave, cela met juste longtemps à guérir", a-t-elle rassuré. (Belga)