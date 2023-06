F1 - GP du Canada - Max Verstappen le plus rapide lors de la 3e séance d'essais libres

Après les deux premières séances d'essais libres mouvementées suite à des drapeaux rouges (un dans la première, deux dans la deuxième) et à des problèmes de caméra de sécurité, les pilotes ont dû une nouvelle fois faire face à la pluie durant une très grosse partie de la séance et faire appel à des gommes adaptées. Les stewards ont brandi le drapeau rouge à près d'un quart d'heure de la fin suite à un violent crash de l'Espagnol Carlos Sainz. Le pilote de chez Ferrari a fait un tête-à-queue avec sa voiture dans le tournant numéro 1 du circuit avant d'aller percuter la barrière de sécurité et de casser son aileron avant. Le top-5 de cette dernière séance d'essais libres est complété par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 1.377 seconde, le Danois Kevin Magnussen (Haas) à 1.609 seconde et Carlos Sainz (Ferrari) à 1.659 seconde. Le Français Pierre Gasly (Alpine), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) ont complété le top-10. Les qualifications se dérouleront samedi à 22h00 (heure belge). Le Grand Prix aura lieu dimanche à 20h00. (Belga)