France: trois morts, dont deux militaires, dans un accident d'ULM dans le Var

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Les services du parquet sont allés sur place ainsi que des techniciens de l'investigation criminelle et un médecin légiste. Selon le commandement militaire de la zone Sud de l'armée de Terre, deux des trois victimes sont des militaires de la base école du 2e régiment d'hélicoptères de combat du Cannet-des-Maures (Var). Les pompiers du Var avaient indiqué en début d'après-midi intervenir sur un accident d'aéronef à bord duquel "se trouveraient trois personnes" et qui s'était "abîmé en plein massif avec une légère propagation du feu à la végétation environnante", très rapidement stoppée par les pompiers. "L'aéronef a été localisé notamment grâce à l'aide des hélicoptères bombardiers d'eau", avaient-ils précisé. (Belga)