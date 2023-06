Hockey Pro League - "Un match intensif et plaisant à suivre pour le public", s'est réjoui Victor Wegnez

Samedi à Anvers, l'équipe dirigée par Michel van den Heuvel a montré qu'elle possédait toujours les qualités nécessaires pour faire face aux meilleurs onze mondiaux. Avec le retour de Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Florent Van Aubel et Sébastien Dockier, les N.2 mondiaux se sont imposés 5-4 à la dernière minute face à l'Australie, triple championne du monde, dans le 1er de leurs 8 matchs de clôture de la Hockey Pro League à Anvers. "Fatigués, mais fiers", sont les premiers mots de Victor Wegnez exprimés à sa sortie de terrain. "Cela fait vraiment plaisir de retrouver notre public ici à Anvers, après plus d'un an d'absence. Ce fut un match avec beaucoup d'intensité. C'est sûr que vu le résultat, les deux défenses auraient pu mieux travailler, mais c'est ce qui fait sans doute que le match fut plaisant à suivre. Le retour des anciens fait bien sûr du bien, mais il faut souligner l'excellent boulot de nos jeunes Arno Van Dessel, Nelson Onana et Maxime Van Oost aujourd'hui", a conclu Wegnez. (Belga)