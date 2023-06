ITF Duffel - Buvaysar Gadamauri s'incline en finale du double

Gadamauri, associé au Géorgien Zura Tkemaladze pour former la 2e tête de série dans le double, s'est incliné face à la paire tête de série N.4 des Suisses Mike Brunold et Paul Jakub, 6-2, 4-6, 10/3 au super tie-break. La partie a duré 1 heure et 29 minutes. Plus tôt dans la journée, le 699e mondial au classement ATP s'était incliné en demi-finale du simple contre le Néerlandais Michiel De Krom (ATP 754). Le match s'est soldé sur le score de 6-2, 0-6, 6-2 en 1 heure et 58 minutes. En avril dernier, Buvaysar Gadamauri avait conquis son deuxième titre ITF en double à Meerbusch, en Allemagne. Il n'a pas encore remporté de tournoi en simple sur le circuit ITF. (Belga)