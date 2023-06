Le bilan de l'attaque contre une école en Ouganda grimpe a une quarantaine de morts

Le porte-parole des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), Felix Kulayigye, a affirmé que l'attaque avait fait 37 morts, alors que les autorités régionales ont plutôt fait état de 42 décès. Ce bilan est toutefois susceptible d'évoluer encore. En outre, 15 étudiants auraient également été enlevés, selon la police locale. Un précédent bilan faisait état de 25 morts, tous des étudiants, et de huit personnes blessées se trouvant dans un état critique. L'armée ougandaise a annoncé être à la poursuite des assaillants des Forces démocratiques alliées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique, après leur raid contre ce lycée situé dans le district de Kasese, près de la frontière de la RD Congo. Les assaillants ont fui en direction du parc national des Virunga situé en territoire congolais. Le porte-parole de la police nationale ougandaise, Fred Enanga a déclaré que les ADF ont attaqué le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de Bwera, où "un dortoir a été incendié et un magasin de nourriture pillé". Le lycée se trouve à moins de deux kilomètres de la frontière avec la RDC, où les ADF sont actives et sont accusées d'avoir tué des milliers de civils depuis les années 1990. Le porte-parole des UPDF a déclaré que les ADF pourraient également avoir kidnappé plusieurs personnes. "Nos forces poursuivent l'ennemi pour secourir les personnes enlevées et détruire ce groupe", a-t-il déclaré dans un communiqué. (Belga)