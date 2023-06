Luiz Felipe Scolari reprend finalement du service et entraînera l'Atletico Mineiro

Après avoir annoncé sa retraite comme entraîneur, Scolari était resté directeur technique de l'Athletico Paranaense. Un club qu'il quitte pour prendre la tête de l'Atletico Mineiro. Scolari avait mené le Brésil au titre mondial en 2002. Il a également dirigé Grêmio, Palmeiras et Cruzeiro au Brésil. En Europe, il a entraîné Chelsea. Il a aussi été le sélectionneur du Koweït et du Portugal. Dans sa carrière, il a remporté deux fois la Copa Libertadores, avec Grêmio en 1995 et Palmeiras quatre ans plus tard, et deux fois le championnat brésilien. Avec Grêmio en 1996 et avec Palmeiras en 2018. (Belga)