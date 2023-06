Martinique: deux morts et trois blessés dans une nouvelle fusillade

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Fort-de-France. Ces faits interviennent quatre jours après qu'un homme a été tué, également dans une fusillade qui avait éclaté en marge d'une soirée organisée à Rivière-Salée (sud). Peu avant 21h jeudi, de nombreux coups de feu ont été échangés au milieu de l'artère principale qui sépare les barres d'immeubles de la cité Dillon, un quartier populaire au sud de Fort-de-France. Deux hommes ont été tués, et trois autres personnes blessées alors qu'elles se trouvaient "au mauvais endroit, au mauvais moment", selon les pompiers interrogés par l'AFP. L'une des deux victimes était encore en arrêt cardiaque, et l'autre en urgence absolue, lors de leur admission à l'hôpital. Elles sont décédées dans la nuit, a indiqué la police judiciaire. Interrogée par la radio RCI, la mère de l'une des deux victimes a indiqué que son fils de 28 ans avait déjà été blessé par balle à l'occasion des festivités du carnaval, le 20 février. Entre novembre 2022 et mai 2023, un escadron de gendarmerie est venu en renfort sur l'île pour endiguer les faits de violence. Depuis leur départ, il y a un mois et demi, six homicides ont été perpétrés. Avec cette fusillade, 14 personnes ont été tuées en Martinique depuis le début de l'année, dont 10 par arme à feu. Cela représente deux décès de plus que l'année dernière, à la même période. (Belga)