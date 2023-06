Robin Veldman nommé entraîneur de Queen's Park FC en D2 écossaise

Veldman était à Anderlecht depuis deux ans. Il a été tour à tour entraîneur des espoirs, entraîneur intérimaire de l'équipe première et adjoint de Brian Riemer quand celui-ci est devenu l'entraîneur principal. Il a été recruté par son compatriote Marijn Beuker, directeur technique du club. Queen's Park a terminé troisième du Championship et a manqué la promotion parmi l'élite en barrages. "Dès le moment où j'ai pris contact avec le club, j'ai ressenti un sentiment de chaleur", a confié Veldman. "Queen's Park et moi-même avons envie de bien faire. La saison passée, le club était proche de la promotion, mais notre objectif est d'obtenir des succès en pratiquant un football attrayant. C'est ce que nous visons. L'idée d'aligner des jeunes joueurs, dans un style de jeu attractif, me plait énormément." (Belga)