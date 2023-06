Tour de Belgique - Mathieu van der Poel seul en tête: "S'imposer en solitaire, c'est toujours beau"

Le Néerlandais, leader du classement depuis la fin de la 3e étape vendredi, a lancé son offensive solitaire à 36 kilomètres du but pour s'imposer à Durbuy où il a signé son 3e succès de la saison, après ses victoires à Paris-Roubaix et à Milan-Sanremo. La 5e étape, qui sera disputée dimanche à Bruxelles, devrait sourire aux sprinters, ce qui place Van der Poel, avec son avantage de 40 secondes, dans un fauteuil pour la victoire finale au Tour de Belgique. "L'idée n'était pas vraiment de partir seul à 36 kilomètres", a expliqué le vainqueur du jour. "Mais il était de plus en plus difficile de contrôler la course avec mon équipe. J'ai donc décidé de prendre les devants. Tout le monde était à la limite et personne n'a pu m'accompagner", a précisé le Néerlandais. "L'écart est certes un peu tombé à un moment, mais je n'ai pas trop regardé derrière et j'ai tout donné en me concentrant sur mon effort. Toutes les manières de gagner sont belles, mais s'imposer en solitaire, c'est toujours beau." "Il me reste l'étape de dimanche et le championnat des Pays-Bas et puis ce sera le Tour de France", a poursuivi Van der Poel. "Je n'étais pas au sommet de ma forme il y a une semaine sur À travers le Hageland. Je rentrais d'un stage, je manquais de fraîcheur. Mais je sens que la forme est en très bonne voie pour le Tour de France." Le Néerlandais disputera la Grande Boucle pour la deuxième fois. Il avait porté le maillot jaune après son succès dans la deuxième étape en 2021. (Belga)