Tour de Belgique - Mathieu van der Poel s'impose seul et consolide sa place en tête du classement général

Au classement général, Van der Poel élargit l'avance qu'il avait sur le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X). Casper Pedersen grimpe de deux rangs et relègue son coéquipier Yves Lampaert et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) pour compléter le podium du classement général. La 5e et dernière étape du Tour de Belgique emmènera le peloton sur un parcours de 194,8 kilomètres autour de Bruxelles, dimanche. (Belga)