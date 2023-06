Tour de Slovénie - Jesus David Pena remporte la quatrième étape, Filippo Zana nouveau leader

Floris De Tier est le premier belge au classement de l'étape du jour avec un 20e place, à 2:38. Jesus David Pena, 23 ans, décroche la première victoire de sa saison sa carrière. Il grimpe à la 5e position au classement général à 12 secondes de Zana. Dimanche, la 5e et dernière étape du 29e Tour de Slovénie entre Vrhnika et Novo Mesto (142.6 km) proposera deux ascensions : la première à Zaplana, un col de 3e catégorie de 7,7 km à du 4,7% en début d'étape et la seconde à 15 kilomètres de l'arrivée à Trska Gora, un col de 3e catégorie de 1,7 km à du 9,8%. Absent cette année, Tadej Pogacar a remporté les deux dernières éditions du Tour. (Belga)