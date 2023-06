Une septantaine de cadavres congelés d'animaux domestiques découverts dans le Borinage

"En soi, détenir des animaux morts et congelés n'est pas une infraction au sens de la loi. On parle bien d'animaux morts", a indiqué d'emblée Éric Delhaye, procureur du roi de division de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons. "Bien que cette affaire se déroule dans le Borinage, dans la région de La Louvière, le parquet de Tournai a été saisi de ce dossier étant donné que nous sommes compétents en matière de bien-être animal", a précisé le magistrat. C'est à la suite d'une plainte d'un riverain et d'une association de protection animale, indiquant que des animaux "vivants" étaient en situation précaire dans une habitation du Borinage, qu'une opération policière a été menée. Cette plainte évoquait une détention illégale d'animaux. "Il y avait, peut-être, trop d'animaux dans un espace restreint, mais il n'y avait pas d'animaux vivants maltraités. Tout cela est à vérifier et une enquête du parquet de Tournai est en cours à ce sujet. Ce dossier n'a pas été mis, pour l'instant, à l'instruction. Nous en sommes au stade de l'information. Des vérifications sont à opérer dans les prochains jours", a ajouté le procureur du roi. (Belga)